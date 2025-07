CONCERT STRADA D’ORB Lamalou-les-Bains

CONCERT STRADA D’ORB Lamalou-les-Bains samedi 2 août 2025.

CONCERT STRADA D’ORB

4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch accueille en concert Strada d’Orb le samedi 2 août à partir de 19h

Jazz, chanson pop et cinéma

Pensez à réserver votre table au 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com

4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09

English :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch welcomes Strada d’Orb in concert on Saturday August 2 from 7pm

Jazz, pop and cinema

Remember to reserve your table on 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com

German :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch empfängt Strada d’Orb am Samstag, den 2. August ab 19 Uhr zu einem Konzert

Jazz, Pop-Chanson und Kino

Denken Sie daran, Ihren Tisch unter 07 67 69 11 09 oder melimelo-lamalou.com zu reservieren

Italiano :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch accoglie gli Strada d’Orb in concerto sabato 2 agosto dalle 19.00

Jazz, pop e cinema

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo allo 07 67 69 11 09 o su melimelo-lamalou.com

Espanol :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch acoge a Strada d’Orb en concierto el sábado 2 de agosto a partir de las 19.00 h

Jazz, pop y cine

No olvide reservar su mesa en el 07 67 69 11 09 o en melimelo-lamalou.com

L’événement CONCERT STRADA D’ORB Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB