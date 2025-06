CONCERT STRADA D’ORB – Vieussan 23 août 2025 07:00

Hérault

CONCERT STRADA D’ORB D14 Vieussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Des plans séquences Jazz en amont, de la chanson tapie dans les méandres, quelques zooms sur des compositeurs légendaires en aval… C’est Strada D’Orb !

Soirée musicale au Lézard Bleu, possibilité de petite restauration.

.

D14

Vieussan 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 21

English :

Jazz sequences upstream, song lurking in the meanders, a few zooms on legendary composers downstream… It’s Strada D’Orb!

Musical evening at Le Lézard Bleu, with snack bar available.

German :

Jazz-Sequenzen im Vorfeld, Chansons, die in den Windungen lauern, und einige Zooms auf legendäre Komponisten im Nachhinein… Das ist Strada D’Orb!

Musikalischer Abend im Lézard Bleu, Möglichkeit für kleine Snacks.

Italiano :

Sequenze di jazz a monte, canzoni in agguato nei meandri, qualche zoom su compositori leggendari a valle… È Strada D’Orb!

Serata musicale presso Le Lézard Bleu, piccolo catering a disposizione.

Espanol :

Secuencias de jazz río arriba, canciones al acecho en los meandros, algunos zooms sobre compositores legendarios río abajo… ¡Es Strada D’Orb!

Velada musical en Le Lézard Bleu, pequeño catering disponible.

L’événement CONCERT STRADA D’ORB Vieussan a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC