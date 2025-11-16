Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Straight Horns Boisné-La Tude

Concert Straight Horns Boisné-La Tude dimanche 16 novembre 2025.

Concert Straight Horns

7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente

Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Un duo d’anches singulier!
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46  contact@studio-juillaguet.com

English : Concert Straight Horns

A unique reed duo!

German : Concert Straight Horns

Ein einzigartiges Rohrblatt-Duo!

Italiano : Concert Straight Horns

Un duo di ance unico!

Espanol : Concert Straight Horns

¡Un dúo de cañas único!

