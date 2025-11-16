Concert Straight Horns Boisné-La Tude
Concert Straight Horns Boisné-La Tude dimanche 16 novembre 2025.
Concert Straight Horns
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Un duo d’anches singulier!
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46 contact@studio-juillaguet.com
English : Concert Straight Horns
A unique reed duo!
German : Concert Straight Horns
Ein einzigartiges Rohrblatt-Duo!
Italiano : Concert Straight Horns
Un duo di ance unico!
Espanol : Concert Straight Horns
¡Un dúo de cañas único!
L’événement Concert Straight Horns Boisné-La Tude a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente