Concert Strange O’Clock African Blues Spirit Le CAP Plérin

Concert Strange O’Clock African Blues Spirit

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Il lui a donné de son blues, elle de sa fibre africaine. Ainsi leurs racines se sont entremêlées au point d’être aujourd’hui indissociables. Alliant blues, rock, musique mandingue et touareg, Strange O’Clock fusionne et façonne ce que chacun d’entre eux porte en lui. Entre la fusion de différentes cultures, une sensibilité à fleur de peau, une énergie et une envie folle de déplacer les montagnes de notre monde en tourment, ce duo nous propose un voyage aux notes sans frontières qui ressource, vivifie et unifie !

Christophe Balasakis guitares et loops

Cély chant, calebasse et tambourin .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Strange O’Clock African Blues Spirit Plérin a été mis à jour le 2026-01-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme