Concert Strong Come Ons Bourges

Concert Strong Come Ons

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Un apéro-concert énergique à l’Antre Peaux avec Strong Come Ons, entre garage punk et riffs électriques.

Mercredi 25 février à l’Antre Peaux, rendez-vous pour un nouvel apéro-concert. Ouverture des portes à 19h, début du concert à 19h30.

À l’affiche Strong Come Ons, trio originaire d’Orléans, au son garage punk inspiré de la scène de Détroit (Stooges, MC5) et du swamp blues noise psyché. Basse hypnotique, guitares acérées et énergie brute promettent une soirée dynamique et conviviale.

Tarif 5 €. Éligible au Pass Culture et au dispositif YEP’S. 5 .

Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 38 61

English :

An energetic aperitif-concert at Antre Peaux with Strong Come Ons, a mix of garage punk and electric riffs.

