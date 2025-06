Concert Strum Cover Band – Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 3 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Strum Cover Band Saint-Hilaire-Saint-Florent Place de la Poterne Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Avec Strum Cover Band, revisitez les hits pop/rock et les chansons françaises qui ont marqué vos playlists.

C’est un peu comme si votre radio partait en vacances avec une guitare et vous embarquait pour un road-trip musical.

En collaboration avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-Florent et en partenariat avec le groupe La Poste.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 3 juillet 2025

Horaires de représentation le jeudi de 20h30 à 22h45. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Place de la Poterne

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

With Strum Cover Band, revisit the pop/rock hits and French songs that have made your playlists.

German :

Mit der Strum Cover Band können Sie Pop-/Rock-Hits und französische Lieder, die Ihre Playlists geprägt haben, neu aufleben lassen.

Italiano :

Con Strum Cover Band, rivisitate i successi pop/rock e le canzoni francesi che hanno fatto parte delle vostre playlist.

Espanol :

Con Strum Cover Band, revisite los éxitos del pop/rock y las canciones francesas que han formado parte de sus listas de reproducción.

