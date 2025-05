Concert Studio Bosio Music – Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage, 28 juin 2025 19:30, Bourg-de-Péage.

Drôme

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28 01:00:00

2025-06-28

Le Studio Bosio Music, qui reprends des musiques de variétés, fête ses 10 ans au Triple Five ! Venez les fêter avec eux et profitez ensuite d’une soirée variété house avec DJ Seb Régal pour mettre une ambiance de feu !

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

Studio Bosio Music is celebrating its 10th anniversary at Triple Five! Come and celebrate with them, followed by a house party with DJ Seb Régal to set the mood!

German :

Das Studio Bosio Music, das Musik von Varietés nachspielt, feiert im Triple Five sein 10-jähriges Bestehen! Feiern Sie mit ihnen und genießen Sie anschließend eine Varieté-House-Party mit DJ Seb Régal, der für eine feurige Stimmung sorgt!

Italiano :

Lo Studio Bosio Music, che si occupa di musica variegata, festeggia il suo 10° anniversario al Triple Five! Venite a festeggiare con loro e poi godetevi un house party con il DJ Seb Régal per infiammare l’atmosfera!

Espanol :

Studio Bosio Music, que se dedica a la música de variedades, celebra su 10º aniversario en Triple Five Ven a celebrarlo con ellos y luego disfruta de una fiesta house con DJ Seb Régal para animar el ambiente

