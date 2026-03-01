Concert Studio Orchestra Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Concert Studio Orchestra Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS vendredi 20 mars 2026.
L’Orchestre symphonique Jazz vous invite au concert le :
Vendredi 20 mars, 20h30 au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5), 12 rue de Pontoise. Paris 5eme
Ce concert de l’Orchestre symphonique Jazz est dirigé par Johan Renard, professeur de Jazz au CMA5.
Le vendredi 20 mars 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
