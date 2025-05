Concert Stylus Fantasticus – Saint-Florent-sur-Cher, 23 mai 2025 20:30, Saint-Florent-sur-Cher.

Cher

Concert Stylus Fantasticus 70 Avenue Gabriel Dordain Saint-Florent-sur-Cher Cher

2025-05-23 20:30:00

2025-05-23

En partenariat avec la paroisse de Saint-Florent-sur-Cher, le Centre Culturel Louis-Aragon propose un concert.

Venez rencontrer Stylus Fantasticus, trio composé de Patrick Cohën-Akenine à la direction artistique ainsi qu’au violon, François Poly au violoncelle et Béatrice Martin au clavecin.

Laissez-vous emporter par les mélodies et passer un agréable moment musical. .

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84

English :

In partnership with the parish of Saint-Florent-sur-Cher, the Centre Culturel Louis-Aragon presents a concert.

German :

In Partnerschaft mit der Kirchengemeinde von Saint-Florent-sur-Cher veranstaltet das Kulturzentrum Louis-Aragon ein Konzert.

Italiano :

In collaborazione con la parrocchia di Saint-Florent-sur-Cher, il Centre Culturel Louis-Aragon propone un concerto.

Espanol :

En colaboración con la parroquia de Saint-Florent-sur-Cher, el Centre Culturel Louis-Aragon ofrece un concierto.

