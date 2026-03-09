Concert Sucre d’Orge vous montre son luth Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
Concert Sucre d'Orge vous montre son luth Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc samedi 4 avril 2026.
Gratuit
Samedi 2026-04-04 15:00:00
2026-04-04 16:00:00
2026-04-04
Un récital polisson, mêlant des incontournables de la Renaissance à Mylène Farmer.
Un seul-en-scène musical dans lequel Sucre d’Orge vous présente son plus fidèle compagnon son luth renaissance.
Gratuit. Réservations recommandées.
C’est un événement les 30 ans de la médiathèque .Adultes
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
A polished recital, mixing Renaissance classics with Mylène Farmer.
Sucre d’Orge introduces you to his most faithful companion: his Renaissance lute.
Free admission. Reservations recommended.
This is a 30 years of the mediatheque event.
