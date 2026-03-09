Concert Sucre d’Orge vous montre son luth Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Concert Sucre d’Orge vous montre son luth

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

2026-04-04

Un récital polisson, mêlant des incontournables de la Renaissance à Mylène Farmer.

Un seul-en-scène musical dans lequel Sucre d’Orge vous présente son plus fidèle compagnon son luth renaissance.

Gratuit. Réservations recommandées.

C’est un événement les 30 ans de la médiathèque .Adultes

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

