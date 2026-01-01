Concert Sueur froide Le Brizeux Quimperlé

Concert Sueur froide

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 21:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Rock punk .

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 87 56 63 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Sueur froide Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS