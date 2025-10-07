Concert Sugar Bulgar Le Grand Soufflet Piré-Chancé

Concert Sugar Bulgar Le Grand Soufflet Piré-Chancé mardi 7 octobre 2025.

Concert Sugar Bulgar Le Grand Soufflet

Salle des étoiles Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Voix polyphoniques, peaux, bois, cordes, machines, batteries et sons distordus… Sugar Bulgar revisite les chants et les musiques traditionnelles de Bulgarie avec une palette sonore qui mélange le son brut des voix et instruments traditionnels à une énergie très actuelle. Ce projet rassemble cinq musicien·nes aux parcours ancrés dans les musiques des Balkans et ayant à cœur d’en faire découvrir une nouvelle facette. Dans leur boite à sucre Flûte kaval, gaïda (cornemuse bulgare), vielle à roue, accordéon, harpe, nyckelharpa et synthétiseurs mènent les mélodies et répondent aux deux voix entre folk-fusion, rock progressif pour une confiserie auditive savoureuse et délicieusement originale ! .

Salle des étoiles Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Sugar Bulgar Le Grand Soufflet Piré-Chancé a été mis à jour le 2025-08-26 par OT CHATEAUGIRON