CONCERT SUGAR CANE

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

SUGAR CANE, en mêlant Delta Blues, Country Gospel & Bluegrass, rend hommage à cette région d’Amérique située dans le delta du Mississippi et qui fut française pendant plus d’un siècle la Nouvelle-Orléans.

SUGAR CANE, en mêlant Delta Blues, Country Gospel & Bluegrass, rend hommage à cette région d’Amérique située dans le delta du Mississippi et qui fut française pendant plus d’un siècle la Nouvelle-Orléans.

Là où à force de métissages populaires multi-ethniques et culturels, Blues, Gospel & Jazz sont nés. Renaissance culturelle du peuple afro-américain réduit à presque rien, pour une immense révolution musicale qui influencera le monde occidental jusqu’à en devenir une de ses plus importantes racines.

Le groupe déroule avec passion un répertoire constitué de chansons majeures rendant hommage à cette histoire humaine hors du commun.

05 décembre à 21h .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83

English :

SUGAR CANE, with its blend of Delta Blues, Country Gospel & Bluegrass, pays tribute to that part of America in the Mississippi Delta that was French for over a century: New Orleans.

German :

SUGAR CANE vermischt Delta Blues, Country Gospel & Bluegrass und ist eine Hommage an die Region Amerikas, die im Mississippi-Delta liegt und über ein Jahrhundert lang französisch war: New Orleans.

Italiano :

SUGAR CANE, con la sua miscela di Delta Blues, Country Gospel e Bluegrass, rende omaggio a New Orleans, la regione americana del Delta del Mississippi che fu francese per oltre un secolo.

Espanol :

SUGAR CANE, con su mezcla de Delta Blues, Country Gospel y Bluegrass, rinde homenaje a Nueva Orleans, la región de América en el Delta del Mississippi que fue francesa durante más de un siglo.

L’événement CONCERT SUGAR CANE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER