Concert Suite Lorraine n°2 Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson vendredi 21 novembre 2025.
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:00:00
Littérature, musique classique et peinture…
Les Suites de Jean-Sébastien Bach interprétées au violoncelle par Jean de Spengler émaillent le texte en forme d’anamnèse écrit par Michel Louyot de retour sur le lieu de sa naissance.
Les toiles de Catherine Tartanac accompagneront la lecture musicale.Tout public
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
English :
Literature, classical music and painting…
Johann Sebastian Bach?s Suites, played on cello by Jean de Spengler, punctuate the anamnesis-like text written by Michel Louyot on his return to the place of his birth.
Catherine Tartanac?s paintings accompany the musical reading.
German :
Literatur, klassische Musik und Malerei…
Die Suiten von Johann Sebastian Bach, gespielt von Jean de Spengler auf dem Cello, durchziehen den Text in Form einer Anamnese, den Michel Louyot nach seiner Rückkehr an den Ort seiner Geburt verfasst hat.
Die Gemälde von Catherine Tartanac begleiten die musikalische Lesung.
Italiano :
Letteratura, musica classica e pittura…
Le Suites di Johann Sebastian Bach suonate al violoncello da Jean de Spengler punteggiano il testo sotto forma di anamnesi scritta da Michel Louyot al suo ritorno nel luogo di nascita.
I dipinti di Catherine Tartanac accompagneranno la lettura musicale.
Espanol :
Literatura, música clásica y pintura…
Las Suites de Johann Sebastian Bach interpretadas al violonchelo por Jean de Spengler puntúan el texto en forma de anamnesis escrita por Michel Louyot a su regreso al lugar de su nacimiento.
Las pinturas de Catherine Tartanac acompañarán la lectura musical.
