Concert Summer Mix de l’aventure CASINO JOA ST PAIR Saint-Pair-sur-Mer

Concert Summer Mix de l’aventure CASINO JOA ST PAIR Saint-Pair-sur-Mer samedi 5 juillet 2025 19:00:00.

Concert Summer Mix de l’aventure

CASINO JOA ST PAIR 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 02:00:00

2025-07-05

Rendez vous le samedi 5 juillet dès 19h00 !

Tapas, paëlla, desserts à volonté jusqu’à 21h 25€

Puis entrée libre à partir de 21h00 pour une soirée DJ

CASINO JOA ST PAIR 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00

English : Concert Summer Mix de l’aventure

Join us on Saturday, July 5 from 7:00 pm!

All-you-can-eat tapas, paella and desserts until 9pm 25?

Then free entry from 9:00 pm for a DJ party

German :

Kommen Sie am Samstag, den 5. Juli ab 19 Uhr!

Tapas, Paella, Desserts nach Belieben bis 21 Uhr 25?

Dann freier Eintritt ab 21 Uhr für einen DJ-Abend

Italiano :

Ci vediamo sabato 5 luglio dalle 19.00!

Tapas, paella e dolci a volontà fino alle 21.00 25?

Poi ingresso libero dalle 21.00 per una serata con DJ

Espanol :

Nos vemos el sábado 5 de julio a partir de las 19.00 h

Tapas, paella y postres hasta las 21.00 h. ¿25?

A continuación, entrada libre a partir de las 21:00 para una noche de DJ

