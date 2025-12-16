Concert Sun + LocoMuerte Café Charbon Nevers

Concert Sun + LocoMuerte

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Concert au Café Charbon le vendredi 10 avril à 20h.

SUN

Des hymnes de stade, une lourdeur écrasante et vivifiante à la Gojira, SUN se place à un carrefour singulier des musiques amplifiées. La Brutal Pop, c’est sa spécialité, un son aussi électrisant qu’inattendu et déjà acclamée par des milliers de fans en live en première partie des Zéniths de Shaka Ponk en 2024, sur le plateau de Taratata ou au Hellfest en 2025. Des performances live incontournables qui défie les genres et repoussent les limites, une fraîcheur innovante rock qui fusionne les hooks pop aux riffs brutaux et fulgurants. Cette énergie implacable fait peu à peu sa place sur scène, sans s’excuser, et électrise tout un public. Pas de quoi laisser indifférent.

LOCOMUERTE

Locomuerte s’est rapidement fait un nom sur la scène underground avec ses shows ultrabouillants, mais pas que ! Ce groupe influencé par Anthrax ou Suicidal Tendencies a la particularité de chanter en espagnol avec un flow ultra groovy, un mélange hardcore/reggaeton qui fait naître un son unique, imparable et addictif ! Des figures résolument singulières et inédites sur la scène rock française.

Tarifs de 12€ à 14€. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Sun + LocoMuerte Nevers a été mis à jour le 2025-12-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)