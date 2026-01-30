Concert Sun + Pogo Car Crash Control Diff’art Parthenay
Concert Sun + Pogo Car Crash Control Diff’art Parthenay samedi 21 février 2026.
Concert Sun + Pogo Car Crash Control
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
SUN
Préparez-vous à vivre une expérience sonore pas comme les autres, car SUN et sa “Brutal Pop” passera par Diff’art pour son tant attendu Krystal Metal Tour ! Mélangeant les hymnes de stade de Pink et la lourdeur écrasante de Gojira, SUN a créé un son aussi électrisant qu’inattendu.
Fusion de hooks pop, riffs fulgurants et brutalité… Ses performances live sont un spectacle incontournable.
POGO CAR CRASH CONTROL
Le nom claque comme un coup de batte sur un ampli Pogo Car Crash Control. Et si vous avez déjà jeté une oreille dans leur discographie, alors vous savez que vous risquez de ne jamais la retrouver.
Depuis 2016, Pogo Car Crash Control secoue la scène musicale avec son rock brut et sans concession, fusionnant l’urgence du punk et la puissance du metal. .
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Sun + Pogo Car Crash Control
L’événement Concert Sun + Pogo Car Crash Control Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine