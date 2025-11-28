CONCERT SUNDAY PANIC + DANDER Marvejols

CONCERT SUNDAY PANIC + DANDER

Premier concert rock de cette saison 2025-26, vendredi 28 novembre, avec la venue du quatuor lyonnais Sunday Panic, groupe post-punk né fin 2021 de la rencontre entre le chanteur et multi-instrumentiste Dorian avec Axel à la guitare lead, Sofia à la guitare basse et Sean à la batterie. Ensemble, ils et elle composent un son énergique et explosif inspiré du punk anglais des Pistols, des riffs plus épurés de la new wave des années 80, et accompagné d’un chant sombre et intense plutôt dark wave. Ces différents univers se fondent avec succès dans un son brut et puissant qui nous donnera une bonne claque aux neurones et fera danser les plus sinistres métalleux (et pas seulement eux !) en ce mois de Novembre froid et pluvieux…

Pour l’occasion (et comme on aime aussi les métalleux !), l’équipe de prog’ du Sillon Lauzé a également convié le groupe local DandeR à venir faire trembler les murs du café associatif avec leurs mélodies hypnotiques et percutantes oscillant entre punk, métal et hardcore. Cette jeune formation lozérienne, dont le nom signifie (entre autres) “Des ANomalies Des ERreurs” (mais aussi les squames et la fureur, en anglais), joue la carte de la rencontre directe avec le public qui a déjà pu les découvrir sur quelques belles dates dans notre belle région, notamment aux côtés de Unspkble en Aveyron, ou de Buñuel et Weird Ugly Fish en before du MordorFest… .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

