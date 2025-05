Concert Sunny Gospel – Église Saint-Paterne Saint-Pair-sur-Mer, 25 mai 2025 17:30, Saint-Pair-sur-Mer.

Manche

Concert Sunny Gospel Église Saint-Paterne Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-05-25 17:30:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

2025-05-25

Concert de Sunny Gospel, groupe issu des ateliers Gospel mensuels de « Détente Yquelonnaise », chef de chœur Céline Henry et accompagnement piano par Éric BOYER.

Sans réservation.

Église Saint-Paterne Route de Granville

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 70 08 80 anne-du-bord-de-mer@orange.fr

English : Concert Sunny Gospel

Concert by Sunny Gospel, a group from the monthly Gospel workshops organized by « Détente Yquelonnaise », choirmaster Céline Henry and piano accompaniment by Éric BOYER.

No reservation required.

German :

Konzert von Sunny Gospel, einer Gruppe aus den monatlichen Gospelworkshops von « Détente Yquelonnaise », Chorleiterin Céline Henry und Klavierbegleitung durch Eric BOYER.

Ohne Reservierung.

Italiano :

Concerto di Sunny Gospel, un gruppo proveniente dai laboratori gospel mensili di « Détente Yquelonnaise », guidato da Céline Henry e accompagnato al pianoforte da Éric BOYER.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Concierto de Sunny Gospel, grupo de los talleres mensuales de Gospel de « Détente Yquelonnaise », dirigido por Céline Henry y acompañado al piano por Éric BOYER.

No es necesario reservar.

