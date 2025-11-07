Concert Sunny Legacy Rue Guy Kervinio Melrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Sunny Legacy samedi 21 mars 2026.

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan

21:00:00
Concert de reggae avec le Sunny Legacy Band.
21h. 5€.   .

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne  

