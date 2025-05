Concert Sunrise Mass – Eglise Sainte-Marie-Madeleine Sauvagnon, 1 juin 2025 17:00, Sauvagnon.

Pyrénées-Atlantiques

Concert Sunrise Mass Eglise Sainte-Marie-Madeleine 18 Rue du Béarn Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Le chœur Anima de Pau propose un concert exceptionnel avec un programme dédié à Ola Gjeilo. L’ensemble vocal sera accompagné par un quatuor à cordes de grande qualité Alain Loger (violon), Jean-Noël Berra (violon), Marie-José Vera (alto), Juliane Tremoulet (violoncelle) et Céline Suhas (piano). Composée en 2008, Sunrise Mass associe un mélange de thèmes sacrés et profanes unique qui, grâce au génie créatif d’Ola Gjeilo, se caractérise par des harmonies inspirantes voire envoûtantes transportant le public dans un paysage sonore tantôt serein et apaisant, captant l’instant hors du temps où un nouveau jour se lève, tantôt éblouissant nous révélant une explosion de lumière et de vie. .

Eglise Sainte-Marie-Madeleine 18 Rue du Béarn

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 33 82 choeuranima4@gmail.com

German : Concert Sunrise Mass

Espanol : Concert Sunrise Mass

