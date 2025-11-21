Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau Happy Dock Le Havre
Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau Happy Dock Le Havre vendredi 21 novembre 2025.
Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concert Quartette de musiciens de jazz: Reprise de standards swing/bossa avec batterie-contrebasse-piano et violon.
Vernissage Durant toute la soirée retrouver les oeuvres de Sophie Pineau ! .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
English : Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie