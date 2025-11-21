Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau Happy Dock Le Havre

Concert Sunshower + Vernissage Sophie Pineau

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concert Quartette de musiciens de jazz: Reprise de standards swing/bossa avec batterie-contrebasse-piano et violon.

Vernissage Durant toute la soirée retrouver les oeuvres de Sophie Pineau ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

