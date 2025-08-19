Concert Super Gala & DJ Twenty-4radio Périgueux
Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-19
fin : 2025-08-19
2025-08-19
Concert de Super gala (chanson festive) suivi d’un feu d’artifice et d’un Dj set de Twenty4radio. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00. .
Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
