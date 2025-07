Concert Super K7 Aux trois coups Arc-et-Senans

Concert Super K7 Aux trois coups Arc-et-Senans jeudi 17 juillet 2025.

Concert Super K7

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Mini Juke-Box acoustique perdu à la fin du 20ème siècle, « Super K7″ débarque, guitares en bandoulière et autres bricoles de troubadours, pour réchauffer les cœurs nostalgiques de chansons populaires et festives…

Ils ré-interprétent des morceaux soigneusement choisis dans des répertoires populaires tels que ceux des Rita Mitsouko, Mc solaar, Francis cabrel, Indochine, Niagara et bien d’autres encore… » .

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

English : Concert Super K7

German : Concert Super K7

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Super K7 Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-06-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON