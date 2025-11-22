Concert – Super Kids Party Lafayette Anticipations Paris
Concert – Super Kids Party Lafayette Anticipations Paris samedi 22 novembre 2025.
Rejoignez Cheb Runner, compositeur de la symphonie jouée par l’orchestre de tongs de Meriem Bennani, pour un moment créatif sonore et festif.
Programme à découvrir prochainement.
L’immanquable Super Kids Party de Lafayette Anticipations revient pour une après-midi musicale inédite !
Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 17h00
gratuit sous condition Tout public. Jusqu’à 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-23T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T14:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00;2025-11-23T14:00:00+02:00_2025-11-23T17:00:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/super-kids-party