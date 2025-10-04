Concert Superbus Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Concert Superbus Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère samedi 4 octobre 2025.
Concert Superbus Foire du Dauphiné de Romans
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition, venez assister au concert du groupe pop-rock Superbus qui fait son grand retour sur scène !
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
English :
The Foire du Dauphiné in Romans returns for its 85th edition, with a concert by the pop-rock group Superbus, who are making their stage comeback!
German :
Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück. Besuchen Sie das Konzert der Pop-Rock-Band Superbus, die ihr Comeback auf der Bühne feiert!
Italiano :
La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione: venite a vedere il gruppo pop-rock Superbus in concerto per il loro ritorno sul palco!
Espanol :
La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición, ¡así que venga a ver en concierto al grupo de pop-rock Superbus en su regreso a los escenarios!
