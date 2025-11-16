Concert Superforma au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Concert Superforma au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Concert organisé en partenariat avec SUPERFORMA.

Deux saxophonistes Camila Nebbia et Antoine Viard, animés par une passion commune pour l’improvisation, sillonnent les chemins de la musique libre à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Une formation à géométrie variable, le plaisir de l’inconnu.

Chaque thème est joué comme suspendu à l’attente de la note qui vient, monte en volutes, cherche la beauté, la trouve.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

English :

Concert organized in partnership with SUPERFORMA.

German :

Konzert, das in Zusammenarbeit mit SUPERFORMA organisiert wird.

Italiano :

Concerto organizzato in collaborazione con SUPERFORMA.

Espanol :

Concierto organizado en colaboración con SUPERFORMA.

