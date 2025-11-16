Concert Superforma au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
Concert Superforma au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans dimanche 16 novembre 2025.
Concert Superforma au musée de Tessé
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Concert organisé en partenariat avec SUPERFORMA.
Deux saxophonistes Camila Nebbia et Antoine Viard, animés par une passion commune pour l’improvisation, sillonnent les chemins de la musique libre à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Une formation à géométrie variable, le plaisir de l’inconnu.
Chaque thème est joué comme suspendu à l’attente de la note qui vient, monte en volutes, cherche la beauté, la trouve.
Sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
English :
Concert organized in partnership with SUPERFORMA.
German :
Konzert, das in Zusammenarbeit mit SUPERFORMA organisiert wird.
Italiano :
Concerto organizzato in collaborazione con SUPERFORMA.
Espanol :
Concierto organizado en colaboración con SUPERFORMA.
