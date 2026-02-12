Concert sur écran Stray Kids the dominATE experience Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
STAY, ON ARRIVE AU CINEMA !
Stray Kids c’est LE groupe coréen de K-Pop ! Aussi connu que B.T.S. il s’est produit dans les stades du monde entier !
STRAY KIDS The dominATE Experience, le 20 février 20H30 au cinéma.
Autre séance le samedi 28 février à 15H ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
