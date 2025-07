Concert sur la Terrasse Centre Artistique de Piégon Piégon

Concert sur la Terrasse

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Concert violoncelle et piano de Sylvie Jacquemin et Armin Riffel un apéritif offert à l’issu du concert.

( en cas d’intempéries à l église notre dame de Cadenet )

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English : Concert on the Terrace

Cello and piano concert by Sylvie Jacquemin and Armin Riffel. An aperitif will be offered at the end of the concert.

( in case of bad weather at the church of Notre Dame de Cadenet )

German : Konzert auf der Terrasse

Cello- und Klavierkonzert von Sylvie Jacquemin und Armin Riffel ein Aperitif, der im Anschluss an das Konzert angeboten wird.

( bei schlechtem Wetter in der Kirche Notre Dame de Cadenet )

Italiano :

Concerto per violoncello e pianoforte di Sylvie Jacquemin e Armin Riffel. Al termine del concerto verrà offerto un aperitivo.

(in caso di maltempo, presso la chiesa di Notre Dame de Cadenet)

Espanol :

Concierto de violonchelo y piano a cargo de Sylvie Jacquemin y Armin Riffel. Al final del concierto se ofrecerá un aperitivo.

(en caso de mal tiempo en la iglesia de Notre Dame de Cadenet)

L’événement Concert sur la Terrasse Piégon a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale