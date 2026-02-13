Concert sur le pouce à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T12:15:00+01:00 – 2026-02-20T13:00:00+01:00
Une série de concerts sur la pause de midi avec des musiciennes et musiciens de l’Orchestre de Chambre de Genève. Lors d’un intermède musical agréable et détendu, vous découvrirez cette fois un quatuor de cordes qui interprètera le 7e quatuor à corde de Beethoven (Op.59 n° 1).
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204
Quatuor à cordes : Cécile Carrière et Girolamo Bottiglieri au violon, Frédéric Carrière à l’alto, David Poro au violoncelle
Orchestre de Chambre de Genève