Concert sur le pouce à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Concert sur le pouce à la Bibliothèque de la Cité Vendredi 20 février, 12h15 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Début : 2026-02-20T12:15:00+01:00 – 2026-02-20T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T12:15:00+01:00 – 2026-02-20T13:00:00+01:00

Une série de concerts sur la pause de midi avec des musiciennes et musiciens de l’Orchestre de Chambre de Genève. Lors d’un intermède musical agréable et détendu, vous découvrirez cette fois un quatuor de cordes qui interprètera le 7e quatuor à corde de Beethoven (Op.59 n° 1).

Gratuit, sur inscription

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204

Quatuor à cordes : Cécile Carrière et Girolamo Bottiglieri au violon, Frédéric Carrière à l’alto, David Poro au violoncelle

Orchestre de Chambre de Genève