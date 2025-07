CONCERT SUR LE QUAI / FREE KIFF LA MINOTERIE Gardouch

Ils sont quatre libres kiffeurs, venus de la planète Terre pour la plupart, et qui mélangent toutes leurs influences dans une grande marmite.

C’est chaud, c’est doux, c’est pimenté et c’est très vitaminé !

Free Kiff, ce sont des compositions originales en français, anglais, espagnol et portugais… Pour un mélange savoureux de Soul, de musique latine, brésilienne et jamaïcaine, avec une petite touche de Hip hop.

Tous publics.

-Service boissons au Café des Minotiers.

-Grignotages disponibles à l’épicerie (payables au comptoir du bar). Vous pouvez aussi amener votre propre -casse-croûte.

-Soirée organisée en partenariat avec Voies Navigables de France et l’appui de la mairie de Gardouch. .

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

They are four free spirits, mostly from planet Earth, who mix all their influences in one big pot.

German :

Sie sind vier freie Kiffers, die größtenteils vom Planeten Erde kommen und all ihre Einflüsse in einem großen Topf vermischen.

Italiano :

Sono quattro spiriti liberi, la maggior parte dei quali provenienti dal pianeta Terra, che mescolano tutte le loro influenze in un unico grande calderone.

Espanol :

Son cuatro espíritus libres, la mayoría del planeta Tierra, que mezclan todas sus influencias en una gran olla.

