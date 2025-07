CONCERT SUR LE QUAI TIME TO SHANK Quai Riquet Gardouch

Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

Début : 2025-08-23 20:30:00

fin : 2025-08-23 23:00:00

2025-08-23

On embarque pour un trajet d'une quarantaine d'années, au départ des années 60. Nous partirons de la Jamaïque pour aller en Angleterre, avec une rapide escale en Californie.

Dans les wagons du train, vous croiserez un super zombie, Nelson Mandela, des gangsters, des femmes fatales, de pauvres types dépressifs… And so many rude boys !

-Tous publics.

-Service boissons au Café des Minotiers.

-Côté miam-miam, Magalette sera sur place pour vous sustenter de ses savoureuses crêpes et galettes sucrées et salées.

-Soirée organisée en partenariat avec Voies Navigables de France et l'appui de la mairie de Gardouch.

Accès sur participation à 5, 10 ou 15€, entrées à réserver sur la page web ou à prendre sur place à partir de 19h !

Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

We embark on a forty-year journey, starting in the 60s. From Jamaica to England, with a quick stopover in California.

German :

Wir begeben uns auf eine Reise durch etwa 40 Jahre, beginnend in den 1960er Jahren. Wir reisen von Jamaika nach England, mit einem kurzen Zwischenstopp in Kalifornien.

Italiano :

Stiamo intraprendendo un viaggio di circa quarant'anni, a partire dagli anni Sessanta. Dalla Giamaica all'Inghilterra, con una breve sosta in California.

Espanol :

Nos embarcamos en un viaje de cuarenta años, que comienza en la década de 1960. De Jamaica a Inglaterra, con una rápida escala en California.

L'événement CONCERT SUR LE QUAI TIME TO SHANK Gardouch a été mis à jour le 2025-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE