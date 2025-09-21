Concert sur le site de Cailloup Ancienne église de Cailloup Pamiers

Concert sur le site de Cailloup Ancienne église de Cailloup Pamiers dimanche 21 septembre 2025.

Concert sur le site de Cailloup Dimanche 21 septembre, 16h00 Ancienne église de Cailloup Ariège

Participation « au chapeau ». Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Concert – Ramon Manteca

Ambiance latine et festive !

Venez vibrer et danser au rythme des musiques latines avec le groupe Ramon Manteca. Une soirée chaleureuse et entraînante à ne pas manquer !

Concert proposé par l’association Cailloup Saint-Antonin.

Renseignements : 05 61 67 45 58

daniel.pedoussat@free.fr

Ancienne église de Cailloup Cailloup, 09100 Pamiers Pamiers Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.

Concert – Ramon Manteca

© Ramon Manteca