Lydie Barkef

Titulaire d’un 1er prix de piano, d’une licence de concert et d’une licence d’enseignement. C’est à la rencontre avec l’éminent pédagogue Jean Fassina qu’elle doit sa vocation de soliste. Elle a donné plus d’une centaine de concerts, notamment avec le violoncelliste Frédéric Lodeon, le violoniste Patrice Fontanarosa, ainsi qu’avec l’orchestre de la Garde Républicaine. Elle a enseigné la musique pendant 40 ans, aussi bien au Conservatoire de Sion en Suisse qu’au Conservatoire de Levallois.

Elle a toujours eu la volonté de partager la musique avec le plus grand nombre, ce qui l’a poussée notamment à être à l’initiative Semaines Musicales de Crans -Montana.

Elle est Chevalier de l’Odre des Arts et des Lettres.

Œuvres pour voix et pour 2 pianos – Christine Mendez (Soprano), Lucie Deroîan (Mezzo et pianiste), Adam Barro (Baryton-basse), Lydie Barkef (pianiste), Anthony Conlon, (recitant et pianiste).

Le dimanche 25 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
+33142719393 concerts@saintmerry.org