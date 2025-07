Concert « Sur les chemins des troubadours » Mur-de-Barrez

Concert « Sur les chemins des troubadours » Mur-de-Barrez jeudi 28 août 2025.

Concert « Sur les chemins des troubadours »

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

tarif concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Dans le cadre de la 20ème édition du festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie »

Concert à l’église de Taussac à 20h30

Tournée vers les cultures occitanes, catalanes et méditerranéennes, ce festival milite en faveur d’un accès à la culture pour tous en proposant des concerts de qualité dans les zones rurales, tout en dynamisant notre important patrimoine religieux médiéval.

En concert:

Sandra Hurtado-Ros, soprano,

Antoni Maduño-Ranchal, baryton,

Patrice Villaumé, tympanon, vielle à roue, ténor,

Gérard Zuchetto, bryton, clarins, vièle, direction. 10 .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 11 30 53 95 patrimoinebarrez@gmail.com

English :

As part of the 20th edition of the festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie »

German :

Im Rahmen der 20. Ausgabe des Festivals « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie » (Die Troubadoure singen die romanische Kunst in Okzitanien)

Italiano :

Nell’ambito del 20° festival « I trovatori cantano l’arte romana in Occitania

Espanol :

En el marco de la 20ª edición del festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie » (Los trovadores cantan el arte romano en Occitania)

L’événement Concert « Sur les chemins des troubadours » Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)