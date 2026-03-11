Concert sur les danses du monde Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Concert sur les danses du monde

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’école de musique de la CCBG organise son spectacle annuel ! Sur le thème des danses du monde, tous les élèves, petits et grands, restitueront, pour le plaisir de tous, le travail accompli depuis le début de l’année scolaire. Au programme paso doble, fandango, tango valse et autre salsa. Un super concert à ne rater sous aucun prétexte, à faire en famille ou entre amis. .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 10 70 ecole.musique.salies@ccbearndesgaves.fr

L’événement Concert sur les danses du monde Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Béarn des Gaves