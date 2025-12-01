Concert Sur les pavés de l’enfance à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Concert Sur les pavés de l’enfance à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Sur les pavés de mon enfance, je vais planter des arbres. Il y a des pavés qui se souviennent des moments de doutes, des pleurs, des peurs, de fous rires, de questionnements.

Concert Sur les pavés de l’enfance . Armande a toujours aimé marcher, prendre son bâton de pèlerin et aller à la rencontre du monde, d’elle-même. Ce chemin de St Jacques elle y reviendra souvent la nuit mais aussi et surtout la force nécessaire pour transformer chacune de ses expériences en beauté. Chaque chanson est un pavé qui vient de fleurir. “Sur les pavés de mon enfance” est porté par la voix habitée et mise à nu d’Armande Ferry-Wilczek, multi-instrumentiste, autrice et compositrice qui tisse des chansons traversées par le jazz, la musique classique et les sonorités du monde. Elle propose une musique vivante, sensible et profondément humaine. Dans le cadre du projet “Culture à Partager” en partenariat avec le Collectif Coagrique, la médiathèque de Montoire, la CATV et la DRAC. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

I’m going to plant trees on the cobblestones of my childhood. There are cobblestones that remember: moments of doubt, tears, fear, laughter and questioning.

German :

Auf den Pflastersteinen meiner Kindheit werde ich Bäume pflanzen. Es gibt Pflastersteine, die sich erinnern: an Momente des Zweifelns, des Weinens, der Angst, des Lachens, des Fragens.

Italiano :

Pianterò alberi sulle pietre del selciato della mia infanzia. Ci sono sampietrini che ricordano: momenti di dubbio, lacrime, paura, risate e domande.

Espanol :

Voy a plantar árboles en los adoquines de mi infancia. Hay adoquines que recuerdan: momentos de duda, lágrimas, miedo, risas y cuestionamientos.

L’événement Concert Sur les pavés de l’enfance à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois