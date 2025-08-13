Concert sur les Routes de Provence Istres

Mercredi 13 août 2025 à partir de 18h30. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Sur les Routes de Provence

Dans le cadre du 45ème édition du Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, le Département des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous inviter à la tournée Sur les Routes de Provence du 7 au 14 août 2025.

Venez découvrir la musique de chambre en écoutant des interprètes de haut vol, issus des résidences du Festival, en plein air et libre accès, sur 10 dates et lieux. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

