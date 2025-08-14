Concert sur les Routes de Provence Place Pierre Gautier La Ciotat

Concert sur les Routes de Provence Place Pierre Gautier La Ciotat jeudi 14 août 2025.

Concert sur les Routes de Provence

Jeudi 14 août 2025 à partir de 18h30. Place Pierre Gautier Parvis de la Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Chaque année, le Département des Bouches-du-Rhône et le Festival de la Roque d’Anthéron organisent la tournée Sur Les Routes de Provence qui permet à un large public de découvrir la musique de chambre en écoutant des interprètes de haut vol.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le Festival de la Roque d’Anthéron, en partenariat avec la Ville de La Ciotat, vous donnent rendez-vous le jeudi 14 août à 18h30 sur la Place Pierre Gautier pour un concert du Trio Leiermann, composé de Coline Moreau (violon), Ylia Duchemin (violoncelle) et William Winterstin (piano).



Inspiré par le nom du tout dernier lieu du recueil le Voyage d’Hiver de Franz Schubert, le Trio Leiermann est formé en 2024 par Coline Moreau au violon, Ylia Duchemin au violoncelle et William Winterstin au piano suite à la rencontre de leurs chemins au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Actuellement en licence de musique de chambre dans la classe de Claire Désert et Michaël Hentz, les trois musiciens ont par ailleurs reçu les conseils de Pierre Colombet, Yovan Markovitch, Johannes Meissl ou encore Patrick Jüdt. .

Place Pierre Gautier Parvis de la Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every year, the Bouches-du-Rhône department and the Roque d’Anthéron festival organise the Sur Les Routes de Provence tour, which allows a wide audience to discover chamber music by listening to top-class performers.

German :

Jedes Jahr organisieren das Departement Bouches-du-Rhône und das Festival von La Roque d’Anthéron die Tournee „Sur Les Routes de Provence“, die einem breiten Publikum die Möglichkeit bietet, Kammermusik zu entdecken und hochkarätigen Interpreten zu lauschen.

Italiano :

Ogni anno, il dipartimento delle Bouches-du-Rhône e il festival della Roque d’Anthéron organizzano il tour Sur Les Routes de Provence, che permette a un vasto pubblico di scoprire la musica da camera ascoltando interpreti di alto livello.

Espanol :

Cada año, el departamento de Bouches-du-Rhône y el festival de La Roque d’Anthéron organizan la gira Sur Les Routes de Provence, que permite a un amplio público descubrir la música de cámara escuchando a intérpretes de primer nivel.

L’événement Concert sur les Routes de Provence La Ciotat a été mis à jour le 2025-08-08 par Provence Tourisme