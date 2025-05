Concert: « Sur scène comme des pros » aux Docks – Les Docks Cahors, 10 mai 2025 19:00, Cahors.

Le Département du Lot, en partenariat avec les Docks et les Ecoles de Musique du Lot, vous convient à une soirée concert inédite qui présentera le travail de plusieurs ateliers de pratique des Musiques Actuelles. Pour cette première édition, quatre écoles seront représentées L’école de musique du Ségala-Limargue, l’école de musique de Figeac, l’école de musique du Causse et l’école de musique de Cajarc.

En amont de cette soirée, les élèves ont pris part le 29 mars dernier à une journée de rencontres et de découverte des Docks (échanges avec des professionnel.le.s, découverte de l’aspect technique lié à leur prestation, balances…)

Un beau rendez-vous à la fois ludique et pédagogique où vous pourrez découvrir les talents de demain !

Les Docks Allée des Soupirs

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 infos@lesdocks-cahors.fr

English :

The Département du Lot, in partnership with Les Docks and the Ecoles de Musique du Lot, invite you to a unique evening concert showcasing the work of several contemporary music workshops. For this first edition, four schools will be represented: The Ségala-Limargue music school, the Figeac music school, the Causse music school and the Cajarc music school.

In the run-up to the event, the students took part in a day of meetings and discovery at Les Docks on March 29 (exchanges with professionals, discovery of the technical aspects of their performance, sound checks…)

A great opportunity to discover tomorrow’s talent in a fun and educational way!

German :

Das Departement Lot lädt Sie in Zusammenarbeit mit Les Docks und den Musikschulen des Departements Lot zu einem neuartigen Konzertabend ein, bei dem die Arbeit mehrerer Workshops für aktuelle Musik vorgestellt wird. Bei dieser ersten Veranstaltung werden vier Schulen vertreten sein: Die Musikschule von Ségala-Limargue, die Musikschule von Figeac, die Musikschule von Causse und die Musikschule von Cajarc.

Im Vorfeld dieses Abends nahmen die Schülerinnen und Schüler am 29. März an einem Tag der Begegnung und Entdeckung von Les Docks teil (Austausch mit Fachleuten, Entdeckung der technischen Aspekte ihres Auftritts, Soundcheck…)

Ein schönes, spielerisches und pädagogisches Treffen, bei dem Sie die Talente von morgen entdecken können!

Italiano :

Il Département du Lot, in collaborazione con Les Docks e le Ecoles de Musique du Lot, vi invitano a un concerto serale unico che presenta il lavoro di alcuni laboratori di musica contemporanea. Per questa prima edizione, saranno rappresentate quattro scuole: La scuola di musica Ségala-Limargue, la scuola di musica Figeac, la scuola di musica Causse e la scuola di musica Cajarc.

Prima della serata, il 29 marzo gli studenti hanno partecipato a una giornata di incontri e scoperte a Les Docks (colloqui con professionisti, apprendimento degli aspetti tecnici della loro esibizione, sound check, ecc.)

È stato un modo divertente ed educativo per scoprire il talento di domani!

Espanol :

El Departamento del Lot, en colaboración con Les Docks y las Escuelas de Música del Lot, le invita a una velada única en la que se presentará el trabajo de varios talleres de música contemporánea. En esta primera edición, estarán representadas cuatro escuelas: La escuela de música de Ségala-Limargue, la escuela de música de Figeac, la escuela de música de Causse y la escuela de música de Cajarc.

Antes de la velada, los alumnos participaron en una jornada de encuentros y descubrimientos en Les Docks el 29 de marzo (debates con profesionales, aprendizaje de los aspectos técnicos de su actuación, pruebas de sonido, etc.)

Una forma lúdica y pedagógica de descubrir los talentos del mañana

