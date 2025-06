Concert « Sur un air de guinguette » – Barrais-Bussolles 26 juillet 2025 19:30

Allier

Concert « Sur un air de guinguette » Gîte Chez Mâme Barrais-Bussolles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 19:30:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Dans le cadre du 23ème Festival des Monts de la Madeleine, Céline Arnaud, soprane, Delphine Bouscot à l’accordéon & Didier Péronnet à la batterie.

.

Gîte Chez Mâme

Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

English : « Sur un air de guinguette » concert

As part of the 23rd Festival des Monts de la Madeleine, Céline Arnaud, soprano, Delphine Bouscot on accordion & Didier Péronnet on drums.

German :

Im Rahmen des 23. Festivals der Monts de la Madeleine, Céline Arnaud, Sopran, Delphine Bouscot am Akkordeon & Didier Péronnet am Schlagzeug.

Italiano :

Nell’ambito del 23° Festival des Monts de la Madeleine, Céline Arnaud, soprano, Delphine Bouscot alla fisarmonica e Didier Péronnet alla batteria.

Espanol :

En el marco del 23º Festival des Monts de la Madeleine, Céline Arnaud, soprano, Delphine Bouscot al acordeón y Didier Péronnet a la batería.

L’événement Concert « Sur un air de guinguette » Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse