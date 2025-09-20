Concert « Sur un air de Messie » Église Sainte-Ursule Pézenas

Concert « Sur un air de Messie » Église Sainte-Ursule Pézenas samedi 20 septembre 2025.

Concert « Sur un air de Messie » Samedi 20 septembre, 18h00, 18h30 Église Sainte-Ursule Hérault

Tarif : 15 € – Gratuit pour les moins de 18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Sur un air de Messie – Haendel

Airs et chœurs extraits du Messie de Haendel, en version voix et clavier, avec la participation d’Ars Vocalis et des solistes de l’Ensemble baroque Arianna :

Cécile Larroche (soprano)

Frédéric Schwab (contre-ténor)

Olivier Dejean (basse)

Sous la direction de Marie-Paule Nounou.

Église Sainte-Ursule Place monseigneur Justin Paulinier, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 06 85 38 34 31 http://www.ensemble-arianna.com Devenue église paroissiale après le Concordat, l’édifice construit en 1686 était à l’origine la chapelle du couvent des Ursulines. Elle présente une architecture très simple. La voûte effondrée en 1963, a été remplacée par un lambris. Le mobilier est digne d’attention. La grille en fer forgé séparant autrefois le sanctuaire du couvent est d’origine. Le retable baroque en bois doré achevé en 1688, œuvre du sculpteur biterrois Jacques Thomas, allie somptueusement sculpture, peinture et architecture. Tableaux représentant sainte Ursule et Angèle Merici de Brescia, fondatrice de l’ordre. La chapelle de la Vierge abrite la statue de la Vierge noire. La chapelle Saint-François-Xavier présente un remarquable décor en terres cuites colorées dû à la fabrique toulousaine des frères Virbent au XIXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ars Musica