Concert Sur un chemin de liberté – place de la gare Royan 20 juin 2025 18:30

Charente-Maritime

Concert Sur un chemin de liberté place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Conte musical présenté par les classes de chant choral

enfants du conservatoire et l’école Louis Bouchet

place de la gare Cinéma Lido

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

Musical tale presented by the choral singing classes

and the Louis Bouchet school

German :

Musikalisches Märchen, präsentiert von den Chorklassen

kinder des Konservatoriums und der Schule Louis Bouchet

Italiano :

Un racconto musicale presentato dalle classi di canto corale

bambini del Conservatorio e della scuola Louis Bouchet

Espanol :

Un cuento musical presentado por las clases de canto coral

niños del Conservatorio y de la escuela Louis Bouchet

