Concert surf électro Route du queylou Les Eyzies
Concert surf électro
Route du queylou La miellerie Les Eyzies Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Au programme de la soirée
– Arno de Cea et Clockwork Wizards (brutal surf)
– Rough Divine ( live, électro, experimental)
– France Divine (live, électro, indus)
Route du queylou La miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 87 88 19
English : Concert surf électro
On the evening’s program:
– Arno de Cea and Clockwork Wizards (brutal surf)
– Rough Divine (live, electro, experimental)
– France Divine (live, electro, indus)
