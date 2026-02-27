Concert surf électro Route du queylou Les Eyzies

Concert surf électro Route du queylou Les Eyzies vendredi 6 mars 2026.

Route du queylou La miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-06
2026-03-06

Au programme de la soirée
– Arno de Cea et Clockwork Wizards (brutal surf)
– Rough Divine ( live, électro, experimental)
– France Divine (live, électro, indus)
Route du queylou La miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 87 88 19 

English : Concert surf électro

On the evening’s program:
– Arno de Cea and Clockwork Wizards (brutal surf)
– Rough Divine (live, electro, experimental)
– France Divine (live, electro, indus)

