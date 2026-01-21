Concert Surprise + Camily + Zaira B La Tréfilerie La Couronne
Concert Surprise + Camily + Zaira B
La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne Charente
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Surprise, c’est la réalité face à un miroir déformant. Camily met en scène un personnage de loser émotif.ZAIRA B. navigue entre pop alternative, néo-soul, trip hop et électro.
La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
Surprise, it’s reality in the face of a distorting mirror. ZAIRA B. navigates between alternative pop, neo-soul, trip hop and electro.
