Concert Surprise + Camily + Zaira B La Tréfilerie La Couronne

Concert Surprise + Camily + Zaira B

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne Charente

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Surprise, c’est la réalité face à un miroir déformant. Camily met en scène un personnage de loser émotif.ZAIRA B. navigue entre pop alternative, néo-soul, trip hop et électro.

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

English :

Surprise, it’s reality in the face of a distorting mirror. ZAIRA B. navigates between alternative pop, neo-soul, trip hop and electro.

