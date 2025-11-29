Concert surprise rue Victor Hugo Chalais
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29 22:30:00
2025-11-29
Dans le cadre de sa programmation hivernale et pour bien finir l’année, Respire Jazz proposera un concert à l’Espace Arc-en-Ciel de Chalais.
English : Concert surprise
As part of its winter programme and to end the year on a high note, Respire Jazz will be hosting a concert at the Espace Arc-en-Ciel in Chalais.
German : Concert surprise
Im Rahmen seines Winterprogramms und um das Jahr gut abzuschließen, wird Respire Jazz ein Konzert im Espace Arc-en-Ciel in Chalais veranstalten.
Italiano : Concert surprise
Nell’ambito del suo programma invernale, Respire Jazz proporrà un concerto all’Espace Arc-en-Ciel di Chalais per concludere l’anno.
Espanol : Concert surprise
En el marco de su programa de invierno, Respire Jazz ofrecerá un concierto en el Espace Arc-en-Ciel de Chalais para despedir el año.
