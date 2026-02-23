Concert surprise – Choeur de chambre Mélisme(s) Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 18 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Les solistes du Chœur de chambre Mélisme(s), en résidence à

l’Opéra, sont accompagnés par la pianiste Colette Diard et dirigés par Gildas Pungier.

Il propose aux artistes de s’associer pour interpréter

quelques-unes des plus belles pages du répertoire en soliste, duo, trio ou quatuor.

Ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



