CONCERT SURPRISE – COMEDIE DE RENNES Rennes

CONCERT SURPRISE Début : 2026-02-13 à 19:00. Tarif : – euros.

Des chansons et des paillettes à la comédie ! Un thème, une Drag Queen et des surprises! Voilà le concept ! Franchement on a hésité à appeler ça « Darling Millie vous chante des chansons » tellement son répertoire est sans limite et qu’un soir sur l’autre on ne sait jamais ce qu’elle va vouloir présenter ! Avec la drag la plus musicale de l’Ouest préparez vous à chanter (karaoke) à jouer (blind test) parce qu’avec Darling un concert n’est jamais vraiment « qu’un » concert !

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35