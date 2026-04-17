CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes
CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes vendredi 17 avril 2026.
CONCERT SURPRISE Début : 2026-04-17 à 19:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35
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