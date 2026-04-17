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CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes

CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes

CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : COMEDIE DE RENNES

Adresse : 31 RUE XAVIER GRALL

Ville : 35700 Rennes

Département : 35

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00

CONCERT SURPRISE Début : 2026-04-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35

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