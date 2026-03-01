Concert surprise Piano et Voix Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Concert surprise Piano et Voix Eglise de la Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert surprise Piano et Voix organisé le dimanche 29 mars à 17h00 en l’église de La Croupte.

Concert surprise Piano et Voix organisé le dimanche 29 mars à 17h00 en l’église de La Croupte.

Un piano est arrivé à l’église de la Croupte. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Concert surprise Piano et Voix Eglise de la Croupte

Surprise Piano and Voice concert organised on Sunday 29 March at 5pm in the church of La Croupte.

L’événement Concert surprise Piano et Voix Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme